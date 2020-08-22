18 إصابة جديدة و3 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة وحالتي شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي زليتن حلل عدد 68 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتضح إيجابية 18 عينة بالبلدية إضافة إلى عينة موجبة من خارج البلدية، وتسجيل حالتي شفاء وثلاث حالات وفاة.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل نطاق زليتن إلى 685 حالة بينها 582 حالة نشطة، و13 حالة وفا، فيما تعافي 77 شخصًا من الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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