«الثني» يصدر تعليماته بالإسراع في استكمال مشاريع بنغازي

وجه عبدالله عبدالرحمن الثني، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأكد «الثني» على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.

وتناول الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينه- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.