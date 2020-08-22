«الثني» يصدر تعليماته بالإسراع في استكمال مشاريع بنغازي

وجه عبدالله عبدالرحمن الثني، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
وأكد «الثني» على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.
وتناول الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينه- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.
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