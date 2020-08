أصدر مجلس بلدي الزاوية، اليوم السبت، بيانًا بخصوص الشأن

الداخلي للمدينة، معربًا عن تقديره لمطالب أهالي المدينة المشروعة من أجل حياة كريم

وميسورة.

وأعلن المجلس، عن رفضه لقرار إيقاف مدير مديرية أمن الزاوية

بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا،

معتبرًا أنه قرارًا متسرعًا وغير مدروس ومتجاهلًا لقرار تكليف مدير مديرية أمن الزاوية

بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي والمؤرخ بتاريخ

15 / 4 / 2020، والذي لا يزال ساري المفعول، ما نتج عنه الانفلات الأمني بالمدينة.

وطالب المجلس بسرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله وكذلك عودة

كل من شملهم قرار الإيقاف، حتى تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها وخاصة والبلاد تعيش

ظروفًا استثنائيةً وتحت قانون الطوارئ، كما حمل المجلس البلدي المسؤولية كاملة لرئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، لعدم استجابته للمطالب التي

تقدم بها الجلس البلدي والمتمثلة في تفعيل القانون 59 بالكامل، وخاصة قانون الإيراد

المحلي وكافة التشريعات التي تدعم عمل المجالس البلدية والتي سوف تعالج كافة المختنقات.

كما يسجل المجلس على السراج وحكومته عدم التجاوب لحل المختنقات التي تعانى منها المدينة وعدم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي خاصة مطالب الشباب ووضع حلول لهم وتوفير فرص عمل لهم بعد ما قدمه الشباب من تضحيات في ظل سوء الأحوال المعيشية؛ كما لم يحل المجلس الرئاسي وحكومته المشاكل الكبيرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من سيولة وكهرباء ومياه وقمامة ومشكلة النازحين والمهجرين وأيضًا قضايا التعويضات.

The post بلدي الزاوية: قرار باشاغا بإيقاف مدير مديرية أمن الزاوية قرار متسرع وغير مدروس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24