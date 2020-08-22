ليبيا الان

العريبي: المجتمع الدولي سيبدأ في رعاية اتفاق بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استبعد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن يكون بيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن وقف إطلاق النار مناورة سياسية، مشدداً على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين (الجيش، المجلس الرئاسي) للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال العريبي إن المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيستغرق وقتا، لكن يجب أن يتم برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

 ورحب العريبي ببيانات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين وأكد أن الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأعرب العريبي عن شكره للدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها مصر خاصة ما بذله رئيسها عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • وماعندكش حق تتكلم عن اي ليبي بالله غنوله المزدلفة متاع انشقي أزمة واحدلشي ـ المريض .. كانك راجل راك فالمستشفى ترد عالاقل البلاد جزء من الي سارقه – بلادك الي خلاتك تلبس بدلة وادير روحك متعلم .. يامريض .وماعندكش حق تتكلم عن اي ليبي ..مرضكم معروف وتحتاج لجلسة علاج

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  • اخبار ليبيا » عاجل » الدرسي : أمريكا هي من دفعت لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح

    عاجل • ليبيا الان
    الدرسي : أمريكا هي من دفعت لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح
    تم النشر منذُ 27 دقيقةتعليقمصدر الخبر / قناة ليبيا 24

    قناة ليبيا 24
    مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
    أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، السبت، أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج لوقف إطلاق النار جاءت نتاج توافق الدول المتداخلة في الصراع بليبيا.

    وكشف الدرسي، في تصريحات صحفية أن سبب خروج المبادرة بشكل وصفه البعض بالسريع وفي وقت قياسي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بتوافق حتى مع روسيا وأنقرة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المتداخلة في المسألة الليبية وصلت لقناعة لإيقاف هذه الحرب ولو مؤقتًا.

    وأشار الدرسي إلى أنه سبق وتحدث عن التدخل التركي والقطري وزيارة وزيري الدفاع القطري والتركي، مُشددًا على أن المسألة خرجت من يد تركيا وقطر وأصبحت في يد “العم سام” في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلي أن أن الولايات المتحدة هي التي تدفع نحو هذه المقترحات بجعل سرت منطقة منزوعة السلاح وتدفق النفط والتوزيع العادل لثروات النفط، وعدم التصرف في إيرادات النفط، مُبينًا أن ذلك هو ما سيجعل المليشيات بدون غطاء.

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    اخبار سرت حكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح فايز السراج ليبيا مجلس النواب
    عن مصدر الخبر
    قناة ليبيا 24
    قناة ليبيا 24
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    تعليق
    Avatarع.ع:
    22 أغسطس، 2020 الساعة 4:30 م
    يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و الترميهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر يحملها مدير المخابرات الخربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( سوء خلق) ، اللي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و اللي عنل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ عابدي الزعيم ساعدوكم في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

    رد

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و الترميهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر يحملها مدير المخابرات الخربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، صنمهم و الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( بذاءة قول) ، الذي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و الذي عمل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ مؤلهي الزعيم ساعدوكم و ساعدوا الصعيويهود و الماسون في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

    رد