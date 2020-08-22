العريبي: المجتمع الدولي سيبدأ في رعاية اتفاق بشأن ليبيا

استبعد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن يكون بيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن وقف إطلاق النار مناورة سياسية، مشدداً على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية الاتفاق بين الطرفين (الجيش، المجلس الرئاسي) للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال العريبي إن المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها في يوم وليلة، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيستغرق وقتا، لكن يجب أن يتم برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

ورحب العريبي ببيانات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن إعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين وأكد أن الخطوة المرتقبة، بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وأعرب العريبي عن شكره للدول الداعية إلى وقف إطلاق النار واستقرار ليبيا وعلى رأسها مصر خاصة ما بذله رئيسها عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك.