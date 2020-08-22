رئيس مجلس الوزراء يطلّع على سيّر عمل وزارة المالية والتخطيط

بنغازي 22 أغسطس 2020 (وال)- اطلّع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني السبت، على سيّر عمل وزارة المالية والتخطيط، مع وكيل عام الوزارة والمكلف بتسييرها السيد أمراجع غيث.

هذا وناقش السيد الرئيس خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة تقديم الوزارة؛ لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من عام 2020 م.

وبحث السيد الرئيس آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية؛ تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها. (وال- بنغازي) ر ت

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