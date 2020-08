مسيرة احتجاجية لنساء تساوة تنديدا بتقصير المسؤولين تجاه مطالب الشعب

خرجت مجموعة من نساء بلدة تساوة، في مسيرة انطلقت من مفترق

جزيرة المسجد العتيق حتى مقر المنصة العامة بالمدينة، احتجاجًا وتنديدًا بتقصير المسؤولين

تجاه تلبية مطالب الشعب وإعطائه حقوقه المسلوبة.

من جانبها، قالت رئيسة حراك حرائر تساوة للقضاء على الفساد،

خديجة إدريس، في تصريحات إعلامية، إن مطالب الحراك بسيطة وهي توفير أبسط مقومات الحياة

لكافة شرائح المجتمع.

يشار إلى أنه منذ أحداث 2011 المؤسفة وتعاني كافة

المناطق الليبية من نقص تام في غالبية مقومات الحياة وتتوالى على المواطن الأزمات

المتتالية من الكهرباء والمياه والسيولة والقمامة.

