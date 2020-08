مجلس الدولة يرفض الحوار مع ” حفتر ” ويطالب مصر بالعمل مع الوفاق

أعلن ما يسمى بمجلس الدولة، السبت، عن رفضه للحوار مع ” حفتر” ، مطالبا السلطات المصرية بالعمل مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، حتى تتمكن الوفاق من السيطرة على كامل التراب الليبي.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة أن يتم الاتفاق السياسي المقترح وفقا للاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات ، مؤكدا ضرورة احترام كافة الأطراف المتداخلة في ليبيا إلى قرار مجلس الأمن فيما يخص النزاع على الأراضي الليبية، ووقف ما تقدمة من دعم للمؤسسات الموازية غير المشمولة بالاتفاق ووقف اتصالاتها الرسمية معها.

وحث المجلس أعضاء مجلس النواب الموازي على العمل الفوري على تقليص المجلس الرئاسي، وفصله عن الحكومة، وتفعيل الاتفاق السيسي فيما يخص المناصب السيادية

ودعا المجلس إلى الفتح الفوري للحقول والموانئ النفطية ومحاسبة المتورطين في إغلاقها ووضع أليه شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط يما يؤدي الي تخفيف معانة البدء وادماج القطاع الخاص بشطل أكبر في القطاع القتصادي وتحقيق الادارة المحلية بدلا من السلطة المركزية ، وإعادة وزارة النفط وتحسين الأداء ورفع الإنتاج.

وطالب المجلس بإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا، وإجراء استفتاء على الدستور و العمل على حل الأزمات المعيشية للمواطنين، معربا عن امتنانه لدولتي قطر وتركيا لمساعدة قوات الوفاق في نزاعها مع الجيش.

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة قد أعلنت، امس الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح، كما دعا إلي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.

