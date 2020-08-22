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مجلس الدولة يرفض الحوار مع ” حفتر ” ويطالب مصر بالعمل مع الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن ما يسمى بمجلس الدولة، السبت، عن رفضه للحوار مع ” حفتر” ، مطالبا السلطات المصرية بالعمل مع حكومة الوفاق غير المعتمدة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، حتى تتمكن الوفاق من السيطرة على كامل التراب الليبي.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة أن يتم الاتفاق السياسي المقترح وفقا للاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات ، مؤكدا ضرورة احترام كافة الأطراف المتداخلة في ليبيا إلى قرار مجلس الأمن فيما يخص النزاع على الأراضي الليبية، ووقف ما تقدمة من دعم للمؤسسات الموازية غير المشمولة بالاتفاق ووقف اتصالاتها الرسمية معها.

وحث المجلس أعضاء مجلس النواب الموازي على العمل الفوري على تقليص المجلس الرئاسي، وفصله عن الحكومة، وتفعيل الاتفاق السيسي فيما يخص المناصب السيادية

ودعا المجلس إلى الفتح الفوري للحقول والموانئ النفطية ومحاسبة المتورطين في إغلاقها ووضع أليه شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط يما يؤدي الي تخفيف معانة البدء وادماج القطاع الخاص بشطل أكبر في القطاع القتصادي وتحقيق الادارة المحلية بدلا من السلطة المركزية ، وإعادة وزارة النفط وتحسين الأداء ورفع الإنتاج.

وطالب المجلس بإنهاء المرحلة الانتقالية سريعا، وإجراء استفتاء على الدستور و العمل على حل الأزمات المعيشية للمواطنين، معربا عن امتنانه لدولتي قطر وتركيا لمساعدة قوات الوفاق في نزاعها مع الجيش.

وكانت حكومة الوفاق غير المعتمدة قد أعلنت، امس الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح، كما دعا إلي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين”.

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  • اخبار ليبيا » اخبار ليبيا الان » مجلس الدولة يثمن دور الدول الساعية لحل الأزمة ويحدد 7 مطالب لإنجاح التسوية

    ليبيا الان
    مجلس الدولة يثمن دور الدول الساعية لحل الأزمة ويحدد 7 مطالب لإنجاح التسوية
    تم النشر منذُ 7 دقائقتعليقمصدر الخبر / بوابة الوسط

    بوابة الوسط
    مصدر الخبر / بوابة الوسط
    ثمن المجلس الأعلى للدولة دور «الدول الصديقة والشقيقة التي ساندتنا في صد العدوان» على العاصمة، وفي مقدمتها تركيا وقطر، إضافة إلى الدول التي سعت لحل الأزمة بشكل إيجابي، وحث «مصر الشقيقة للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين».

    جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الدولة، السبت، تعليقًا على «آخر التطورات السياسية والعسكرية في البلاد»، في إشارة إلى إعلان رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، في بيانين، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، مع الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي دون التصرف فيها حتى التوصل إلى تسوية سياسية.

    ودعا البيان المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية إلى «احترام نصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري والمعزز بقرارات مجلس الأمن وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه».

    ■ السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
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    ■ ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

    كما دعا جميع الأطراف المتدخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات الأمن، ومنها القرار رقم «2509» لسنة 2020، الذي أكد في ديباجته أهمية «محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انهاكات القانونين الدولي والإنساني ( …)، وعلى ضرورة أن تضطلع حكومة الوفاق برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار دون الإخلال بالترتيبات الدستورية المقبلة عملاً بالاتفاق السياسي الليبي»، مشيرًا كذلك إلى القرار رقم «2259» لسنة 2015، الذي دعا الدول الأعضاء إلى وقف ما تقدمه من دعم إلى المؤسسات الموازية غير المشمولة بالاتفاق ووقف اتصالاتها الرسمية معها».

    الالتزام بالاتفاق السياسي
    وحدد مجلس الدولة سبع نقاط رئيسية لحل الأزمة وتشمل «العمل على إنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وكذلك الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الحوار» مع القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.

    واشترط المجلس أن «يكون أي حوار أو اتفاق وفقًا للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط». وفي هذا الصدد، حث «أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم والعمل الفوري على استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين المجلسين فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي حتى تستطيع القيام بمهامها وتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص المناصيب السيادية».

    الفتح الفوري للنفط وإنهاء المرحلة الإنتقالية
    ودعا مجلس الدولة إلى «الفتح الفوري للنفط ومحاسية المتسبين في إغلاقه وإهدار ممتلكات وثروات الشعب الليبي، وإصلاح هذا القطاع الحيوي بإعادة وزارة النفط، ووضع آلية شفافة، وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج، وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة الإنتاج والتنمية وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي وتحقيق الإدارة المحلية بدلًا عن السلطة المركزية»

    كما طالب بضرورة العمل على «إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة من جميع الليبيين»، ودعا المجلس الرئاسي إلى «تركيز جهوده على حلحلة المشكلات المعيشية للمواطن، التي تكدست حتى أصبحت الحياة معها جحيمًا لا يطاق، خاصة ملف الكهرباء وملف تنظيف المدن والمواصلات من فتح للمطارات وصيانة للطرق، خاصة طرق الجنوب وتوفير الوقود لكل مناطق ليبيا ومنع التهريب والحد من الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة حتى أنهكها».

    وطالب مجلس الدولة كذلك بـ«البدء الفوري في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالطرق العلمية الحديثة وإنهاء حالة فوضى وانتشار السلاح، وحل كل التشكيلات المسلحة غير المنضوية في المؤسسة العسكرية النظامية».

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    اللواء خليفة حفتر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حكومة الوفاق الوطني عقيلة صالح فايز السراج ليبيا مجلس النواب
    عن مصدر الخبر
    بوابة الوسط
    بوابة الوسط
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    تعليق
    Avatarع.ع:
    22 أغسطس، 2020 الساعة 4:43 م
    يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و التركيهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر ربيب ال سي اي ايه ، يحملها مدير المخابرات الحربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، صنمهم و الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( بذاءة قول) ، الذي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و الذي عمل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ مؤلهي الزعيم ساعدوكم ( انتم يا ليبيون ) و ساعدوا الصهيويهود و الماسون في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

    رد

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و التركيهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر ربيب ال سي اي ايه ، يحملها مدير المخابرات الحربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، صنمهم و الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( بذاءة قول) ، الذي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و الذي عمل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ مؤلهي الزعيم ساعدوكم ( انتم يا ليبيون ) و ساعدوا الصهيويهود و الماسون في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

    رد