ليبيا الان

«مجلس المشري»: الحوار مع «حفتر» مرفوض تماماً ويجب محاسبة من أوقف إنتاج النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أصدر “مجلس الدولة” الاستشاري، بياناً، دعا فيه إلى “محاسبة المتسببين في توقف النفط وضرورة استئناف الإنتاج والتصدير فوراً، و إعادة بناء المؤسسة العسكرية وإنهاء فوضى انتشار السلاح وحل التشكيلات غير النظامية” على حد قوله.

أضاف “المجلس” الذي يترأسه الإخواني خالد المشري، في بيان، اليوم السبت: “ندعو كافة الأطراف المتدخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا” وفق تعبيره.

وواصل “المجلس”: “ندعو إلى تركيز الجهود على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين وخاصة ملف الكهرباء، ونحث مصر على العمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة” على حد تعبيره، مشيراً إلى رفضه الحوار مع “حفتر” رفضاً قاطعاً، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لعنة الله على وجوه الشر وتجار البقر
    سبب مشاكل ليبيا القصير لشكل نساءالله ان ينتقم منه عاجلا غير اجل

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  • وهل يا صرم حاسبت الجضران ياحمار حرّان 1 فمتي تستيقظ لنفسك وتترك مسار الأخوان الفاسدين وتشوف لك حرفه فيها شرف تربي بها عبالك فالعماله لاردوغان ووظيفه عند الأخوان شر مستطير تجعلك من حزب الشياطين الذين هم لا دنيا ولا دين

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