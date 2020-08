فكي: نطالب الجميع باحترام وقف إطلاق النار في ليبيا لإنهاء الحرب

طالب الاتحاد

الأفريقي، السبت، الأطراف الليبية باحترام إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار الصادر

عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

ورحب رئيس

مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في بيان، بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار في

ليبيا، مشيداً بجهود أطراف النزاع لتفضيلها مسار الحوار باعتباره الحل الوحيد الذي

يمكن أن ينهي ما يقرب من عقد من الحرب.

واعتبر فكي أن

الإعلان الأخير سيسهل مبادرات الحوار واستئناف عمل اللجنة العسكرية المشتركة للأمم

المتحدة بهدف تحقيق وقف عام لإطلاق النار، وإعادة إطلاق الحوار السياسي بين

الليبيين.

وأكد فكي، أن

وقف إطلاق النار في ليبيا سيساعد على تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدتها لجنة

الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في 30 يناير 2020 في جمهورية الكونغو برازافيل.

