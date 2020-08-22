بقيادة صلاح بادي… قوات تابعة للوفاق تشن عملة اعتقالات بالأصابعة

تشهد مدينة الاصابعة، بالجبل الغربي، حملة مداهمات، واعتقالات واسعة من قبل القوة المتحركة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وكشفت مصادر محلية بمدينة الأصابعة، أن قوة قوامها يزيد عن 500 ألية مدعومة بطيران مسير، اقتحمت منذ ساعات الصباح اليوم مدينة الأصابعة، وشنت حملة قبض لأهالي المدينة، حيث تجاوز عدد المقبوض عليهم وفق تقديرات مبدئية 100 مواطن، في ظل أنباء عن مقتل أحد شباب المدينة‘ علاوة على عمليات التفتيش الشخصي التي تشمل الهواتف الشخصية والسيارات، والبيوت.

وأكدت المصادر، أن بعض المجموعات التابعة للقوة المتحركة التي يقودها المطلوب دوليا “صلاح بادي”، توجهت إلى مناطق أخرى في الجبل الغربي منها الرجبان وككلة والزنتان، وجنوبه باتجاه مناطق مزدة والقريات.