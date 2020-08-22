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“العريبي”: الخطوة المرتقبة بعد وقف إطلاق النار بدء الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رحب رئيس لجنة
الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، ببياني مجلس النواب، والمجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق غير المعتمدة، بشأن إعلان وقف إطلاق النار

وأكد العريبي،
في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وقف إطلاق النار والمطالبة بإجراء
انتخابات، هي خطوة جيدة وننتظر بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم
المتحدة في جنيف.

واستبعد العريبي،
أن يكون بيان السراج مناورة سياسية، مُشددًا على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية
الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض
فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال العريبي
إن المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها بسرعة، مُضيفًا أن
الأمر سيستغرق وقتًا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه.

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تعليقات

  • Avatar يقول الادارة الرقابية للأصللاحات التنفيذية والرقابية واالمحاسبة والشئون الأجتماعية بالمنطقة الغربية . بلدية طرابلس المركز.:

    تفكيك الاحزاب هو تفكيكك مليشيات صلاح بادي ـ لأن ببساطة المطارات لما بنوهاى ليس مخصصة لنقل مراهقين ولاعبين رياضة وهواة وطالبين لجوءات وهاربين من مسؤلياتهمم حتى اهليهم تبرؤا منهم ,, والحقيقة هذا لا يعتبر فشل للادارة الرئاسية بأدارة فائز السراج ـ في حالة تورط البرلمان في قضية جرائم مصرلتة وقط وورفلة في جريمة القبور الجماعية في ترهونة وغريان ـ !!!

    رد
  • Avatar يقول الادارة الرقابية للأصللاحات التنفيذية والرقابية واالمحاسبة والشئون الأجتماعية بالمنطقة الغربية . بلدية طرابلس المركز.:

    تفكيك الاحزاب هو تفكيكك مليشيات صلاح بادي ـ لأن ببساطة المطارات لما بنوها – ليس مخصصة لنقل مراهقين ولاعبين رياضة وهواة وطالبين لجوءات وهاربين من مسؤلياتهمم حتى اهليهم تبرؤا منهم ,, والحقيقة هذا لا يعتبر فشل للادارة الرئاسية بأدارة فائز السراج بل بالعكس تعتبر خطوة للاصلاح ووضع القانون التشريعي ـ في حالة تورط البرلمان في قضية مصرلتة وقطر وورفلة في جريمة القبور الجماعية في ترهونة وتاورغاء وغريان ـ !!!

    رد
  • Avatar يقول الادارة الرقابية للأصللاحات التنفيذية والرقابية واالمحاسبة والشئون الأجتماعية بالمنطقة الغربية . بلدية طرابلس المركز.:

    ببساطة المطارات لما بنوها – ليس مخصصة لنقل مراهقين ولاعبين رياضة وهواة وطالبين لجوءات وهاربين من مسؤلياتهمم حتى اهليهم تبرؤا منهم ,, والحقيقة هذا لا يعتبر فشل للادارة الرئاسية بأدارة رئيس الحكومة فائز السراج .

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