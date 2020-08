رحب رئيس لجنة

الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، ببياني مجلس النواب، والمجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة، بشأن إعلان وقف إطلاق النار

وأكد العريبي،

في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وقف إطلاق النار والمطالبة بإجراء

انتخابات، هي خطوة جيدة وننتظر بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم

المتحدة في جنيف.

واستبعد العريبي،

أن يكون بيان السراج مناورة سياسية، مُشددًا على أن المجتمع الدولي سيبدأ رعاية

الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

وعن ترجيح البعض

فشل السراج في تفكيك المليشيات التابعة له في طرابلس والمنطقة الغربية، قال العريبي

إن المليشيات تشكلت على مدار السنوات الماضية ومن الصعب تفكيكها بسرعة، مُضيفًا أن

الأمر سيستغرق وقتًا، لكن يجب أن يتم ذلك برعاية أممية ودولية لضمان تحقيقه.

The post “العريبي”: الخطوة المرتقبة بعد وقف إطلاق النار بدء الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24