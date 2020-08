دعا

حراك الشباب الليبي، إلى التظاهر يوم غد الأحد في العاصمة طرابلس احتجاجًا على تردي

الأوضاع المعيشية ولمحاربة الفساد والسرقة ونهب مال الشعب من العملاء.

وقال

الحراك، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن مطالبه تتلخص في أن تكون البلاد

موحدة وطنية، من خلال الخروج في حراك سلمي يوم الغد للمطالبة بحل أزمة الكهرباء وأزمة

السيولة وأزمة المياه.

The post دعوة للتظاهر غدا في طرابلس لمحاربة الفساد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24