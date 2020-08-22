المجلس الرئاسي يبحث مستجدات الأوضاع في البلاد

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم السبت اجتماعاً، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، معربا عن شكرة لتركيا وقطر والدول التي دعمت موقف حكومة الوفاق خلال الأزمة الراهنة.

وعبر المجلس الرئاسي عن تطلعه أن يكون لمصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة معربا عن أمله في أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام.

وأكد المجلس أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه مشددا على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم.

وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأكد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون.