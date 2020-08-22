بعد اجتماعه بوزارة المالية.. 7 تعليمات لـ«الثني» لاستكمال مشاريع البنية التحتية

يواصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني جهوده للبحث عن حلول عملية لتوفير التغطيات المالية لكافة مؤسسات الدولة التابعة للحكومة الليبية واستكمال كافة المشروعات التنموية والبنى التحتية، وذلك في ظل انعدام الموارد المالية للحكومة.
وضمن تلك الجهود، عقد «الثني»، اليوم السبت، اجتماعا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسييريها أمراجع غيث، للاطلاع على سير عمل الوزارة.
وناقش «الثني»، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.
وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020 ميلادي.
وبحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.
ومن ناحية الاهتمام بإنهاء وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الوطنية التي تسير في الحكومة الليبية على قدم وساق، وجه «الثني»، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.
وأكد «الثني» على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.
وتناول الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينه- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.
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