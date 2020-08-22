بعد اجتماعه بوزارة المالية.. 7 تعليمات لـ«الثني» لاستكمال مشاريع البنية التحتية

يواصل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني جهوده للبحث عن حلول عملية لتوفير التغطيات المالية لكافة مؤسسات الدولة التابعة للحكومة الليبية واستكمال كافة المشروعات التنموية والبنى التحتية، وذلك في ظل انعدام الموارد المالية للحكومة.

وضمن تلك الجهود، عقد «الثني»، اليوم السبت، اجتماعا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسييريها أمراجع غيث، للاطلاع على سير عمل الوزارة.

وناقش «الثني»، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020 ميلادي.

وبحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.

ومن ناحية الاهتمام بإنهاء وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الوطنية التي تسير في الحكومة الليبية على قدم وساق، وجه «الثني»، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأكد «الثني» على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.

وتناول الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينه- سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.