ليبيا الان

“المجلس الرئاسي” يشكر تركيا وقطر.. ويؤكد: سنحاسب مرتكبي جرائم الحرب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم السبت اجتماعاً، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة، على حد قوله.

وعبر المجلس الرئاسي، في بيان، عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام، على حد قوله.

وأكد في بيانه، على أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشدداً على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها، على حد قوله.

وأكد في البيان على “أهمية استئناف العملية السياسية على
أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم” على حد قوله.

وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم، على حد زعمه.

وأكد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون، وفق قوله.

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طرابلس ليييا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يظهر ليبيا كلها عالم ضايعه و نصابين و محتالين و من النواب للرئاسي للوفاق للجيش للقبائل يا قلبي لا تحزن ( مصلحنجيه او عملاء او منسر او بلطجيه)….. ياريت تخليكم مع اشكالكم في الجوار التونسي و الجزايري و المغاربي و اسيادكم الامركان و الطليان و الفرنسيس و التركيهود و القطرهود و تبعدوا بسوء خلقكم و طباعكم و فجوركم عن مصر و ما تجبوش سيرة مصر و جيش مصر و ياريت القياده المصريه* تكون جريئه ( موش حتة رساله لحفتر ربيب ال سي اي ايه ، يحملها مدير المخابرات الحربيه المصريه ) و ذات بعد نظر و تبطل تستعمل نظارة عمرها ما كانت مقاس مصر طلعوها من مدفن الزعيم الخالد * ، صنمهم و الاههم ، بتاع انجاز اطعام الشعب الفراخ و السلاطه !!! ( بذاءة قول) ، الذي كان من اسباب ضياع ليبيا في الاصل ( بمجيئه بالقذافي و الذي عمل علي ملئ البطون و اصبحتم عبيد البطون و دفنتم قيم الوطنيه و الارض و العرض ) و في ٢٠١١ مؤلهي الزعيم ساعدوكم ( انتم يا ليبيون ) و ساعدوا الصهيويهود و الماسون في التخليص علي ليبيا تماما ….حسبنا الله و نعم الوكيل
    * “الذين ضل سعيهم في الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ،اولائك

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  • انتم اللان وزراء زيكم زي باش أغا ـ جالسين وهاملين أعمالكم وأزواجكم ـ والأدارة الرئاسية ما عندهمش وقت للمجاملات ـ فلهذا كل واحد يلتحق بعمله داخل مهمته وكان ما تعرفوش .. ممكن يتم عزلكم ووضع ـ ادارات من المناطق وخاصة بابنقص الواضح للخبرات ـ وما يترتب على الاهمال الاداري في الادارة التنفيذية وشئون الاحكام العرفية في الشئون الليبية .

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  • هذا ع.ع ..فلسطيني لاجيء لسوريا وبايع بلاده والان يجلس في الامارات بدعم قطري عبيد صدام والشعراء وزمرتهم . !!!!!

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