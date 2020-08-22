الثني يبحث مع وزارة المالية تغطية بنود الميزانية العامة

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط امراجع غيث سير عمل وزارة المالية والتخطيط.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحث عمل الوزارة لتغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية وبحث الاجتماع أيضا آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية، للإسراع في تقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لاعتمادها..

وأكد الثني على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من العام 2020