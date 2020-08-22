الصحة توجه العاملين المدمجين في خطط الاستجابة للالتحاق بعملهم في برج الأمل ببنغازي

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية كافة العاملين الصحيين الذين تمت إحالتهم من مستشفى الهواري العام للعمل ببرج الأمل في مركز بنغازي الطبي، بشكل استثنائي في إطار دمجهم بخطط الاستجابة الصحية الوطنية، وجهتهم إلى ضرورة ممارسة أعمالهم فورا.

وأكدت الوزارة أن إدراج خطة الإدماج الطبي وتضمينها بخطط الاستجابة الصحية الوطنية في البلاد، يهدف إلى حماية الصحة العامة ووقف انتشار فيروس كورونا، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية اللازمة للمرضى، لضمان سرعة الشفاء والعودة بالتالي لممارسة دورهم المهم في مكافحة الوباء.

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