ليبيا الان

الوفاق: نتطلع أن يكون "للشقيقة مصر" دورا إيجابيا في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس السيد أحمد معيتيق، وعضوي المجلس السيد محمد عماري زايد والسيد أحمد حمزة، أكدوا فيه تطلع الحكومة لأن يكون لمصر دورا إيجابيا في ليبيا.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

وذكر بيان للحكومة أن المجلس “وجه الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة”.

وأضاف البيان “عبر المجلس الرئاسي عن تطلعه أن يكون للشقيقة مصر دورا إيجابيا خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام”.

​وأكد المجلس على أن الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه، مشددا على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاء لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها.

وأكد المجلس الرئاسي على “أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم”.

وشدد المجلس على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وأكد على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • This could be an MIT scheme( a plot) to gain more time to plant their selfish and destructive seeds/motives based on the sudden bust/flow of peace & love???? where it is all coming from the same person “TRAITOR ” and his gift to his ancestors , Turkey
    Do NOT believe or say YET
    At any rate, the great Egyptians are keenly capable to decipher, decode and forcefully encounter the diseased TURKS(Qatar) at any time and anywhere!!

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  • مصر اول من لعبت دورا ايجابيا بعد اتفاق الصخيرات استضافت السراج ومعتيق وعقيلة صالح وحفتر بهدف لم الشمل واستضافت اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية من الشرق والغرب وحققت نتائج ايجابية افسدها خوان ليبيا بدعم قطرى ولقد اعترف الحيوان صوان صوان بانه طلب من السراج ان تعمل حكومته بدون نيل ثقة مجلس النواب لان الاخوان لايعيشون الا فى الظلام واى حل سلمى واجراء انتخابات ليس فى صالحهم حيث سيخسروا السلطة والمال وهو من سعوا الى مسرحية هزلية كانت سببا فى وصول الجيش لطرابلس حيث كان المؤامرة تعتمد على عقد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان وبعد عملاء قطر ليمثلوا الشعب الليبى ويتخلصوا من مجلس النواب والجيش الوطنى ويشرعنوا المليشيات وهذا مرفوض شعبيا ولن يكون هناك اى حلول فى ليبيا الا بحل تنظيم الاخوان واعتباره تنظيم ارهابى وراينا دور مصر فى غزة لجمع شمل فتح وحماس ولكن راينا الموساد يستعين بقطر لدفع خوان حماس لافساد المحاولة !!!

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