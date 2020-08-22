مجلس إقليم فزان: الجنوب يفتقر للإمكانيات اللازمة للعملية الانتخابية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

22 August, 2020

أكد أحمد مؤسسي مجلس إقليم فزان عمر عبد الحفيظ أن مناطق الجنوب تفتقر لكل الإمكانيات الحياتية والأمنية التي لابد من توافرها في العملية الانتخابية.

وأكد عبد الحفيظ في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن منطقة الجفرة تفتقر لأبسط مقومات الحياة مطالبا بفرض الأمن فيها وتسليمها لأهلها والقيادات الاجتماعية فيها.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة ضبط الحدود الليبية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي من أجل إجراء انتخابات نزيهة معربا عن تطلعه لأن يكون ملف النفط والموارد الطبيعية بعيدا عن التسييس واستغلال أطراف النزاع له.

وشدد عبد الحفيظ على أن التحدي الكبير يكمن في الخروج بدستور توافقي يمكن من العبور للمرحلة القادمة موضحا أن مجلس فزان سعى ويسعى من أجل وقف الدم الليبي وجمع الليبيين على كلمة سواء.

ولفت عبد الحفيظ إلى أن إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقف إطلاق النار والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية يعد تطورا إيجابيا معربا عن استعداد المجلس للعمل مع الجميع للوصول لوقف إطلاق النار وتنظيم الانتخابات.