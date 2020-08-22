الثني يوجه باستكمال مشاريع بلدية بنغازي

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت، بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تعليمات الثني جاءت خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

واكد الثني على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.

وناقش الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي- جردينه- سلوق، وتجهيزها بالإنارة كما ناقش أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.