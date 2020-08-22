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البعثة الأممية: ندعم التحقيق في الانتهاكات بليبيا منذ العام 2016

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن تعيين المحققين جاء “في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة” مؤكدة “دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان وذلك منذ بداية عام 2016 “.

ودعت “البعثة الأطراف الليبية المعنية لتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الانتهاكات منذ 2011 وليس 2016 … 9 سنوات من الاجرام والارهاب والانتهاكات والمسؤولة عنها الامم المتحدة والحكومات الليبية العميلة منذ 2011

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