اختتام امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبين بالخارج

اختتمت أمس الجمعة امتحانات شهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي، بقسميها الأدبي والعلمي للطلبة الليبيين الدارسين في الخارج.

وأفاد مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود بأن الامتحانات سارت وفق الخطة المرسومة لها من المركز دون أي مشاكل أو عقبات، مؤكدا على أن عملية إرسال أوراق الإجابة وإعادتها إلى ليبيا يجري الإعداد لها بشكل سريع، بعد إتمام إجراءات التظريف والإغلاق المحكم للصناديق المعدة لهذا الغرض، وستتم المباشرة بعملية التصحيح ورصد الدرجات فور وصول أوراق الإجابة إلى المركز.

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