الثني يبحث تغطية الميزانية في ظل انعدام الموارد

عقد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم السبت، اجتماعا مع وكيل عام وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسييرها امراجع غيث، بحث خلاله سير عمل الوزارة.

وناقش الثني في الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي، عمل الوزارة بتغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية.

بدوره، شدد الثني على ضرورة تقديم الوزارة لتقرير حول المصروفات للنصف الأول من عام 2020.

وفي السياق استعرض رئيس الوزراء آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام 2021 بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية بغية الإسراع بتقديم تقديرات الميزانية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية