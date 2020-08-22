البعثة الأممية ترحب بتعيين ثلاثة محققين لتقصي الحقائق في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين متميزين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.

وأوضحت البعثة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” ، أن محققي بعثة تقصي الحقائق في ليبيا هم: محمد أوجار من المغرب، وتريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.

وقالت البعثة الأممية في بيانها اليوم السبت، إن تعيين محققين لتقصي الحقائق في ليبيا يأتي في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة.

وأكدت البعثة، دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان وذلك منذ بداية عام 2016.

ودعت البعثة، الأطراف الليبية المعنية بتقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ليبيا.

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