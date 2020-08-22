عقوب: إنهاء أزمة نقص الأكسجين بالمستشفيات

أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، السبت، إنهاء مشكلة نقص الأكسجين الطبي بشكل فعلي من خلال تعاقد الوزارة مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين، مشيرًا إلى دخول شاحنتين لتزويد المحطات بموجب الاتفاق.

وقال الوزير في بيان، إن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة في مواجهة جائحة «كورونا المستجد»، إضافة إلى مشكلات أخرى مثل نقص الأكسجين الطبي المسال؛ بسبب زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

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ووجه عقوب تعليماته إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص التأكيد على المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين»، وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية «المولدات الكهربائية»، وتوفير الوقود الخاص بها ديزل.

وطلب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات توجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.

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