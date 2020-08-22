“السراج وعقيلة”.. خطوة أولى لإنهاء التصعيد المسلح

رحّب المهتم بالشأن السياسي الليبي علي قابوسة، ببياني رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اللذين تطرقا خلالهما إلى وقف إطلاق النار وإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة.

واعتبر قابوسة، وهو محلل جزائري، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم السبت، أن بياني السراج وعقيلة صالح جاءا بدعم دولي، لذلك حظيا بترحيب من قبل عديد الجهات الرسمية الدولية، مضيفاً أن البيانات خطوة في اتجاه إنهاء التصعيد المسلح.

وأيد قابوسة فكرة أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة، وفق ما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وهي نقطة لم يتطرق إليها رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج الذي تحدث عن وجوب أن تكون سرت والجفرة مناطق منزوعة السلاح فقط.

وحول إذا كانت البيانات خطوة باتجاه إحلال السلام المؤقت أو النهائي، قال قابوسة إنه لا يوجد في السياسة حلول نهائية وإن أفضل ما هو موجود هو سلام مبني على توازن القوى نظراً للظرف الذي تمر به ليبيا.

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