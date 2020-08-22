ليبيا الان

“السراج وعقيلة”.. خطوة أولى لإنهاء التصعيد المسلح

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب المهتم بالشأن السياسي الليبي علي قابوسة، ببياني رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اللذين تطرقا خلالهما إلى وقف إطلاق النار وإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة.

واعتبر قابوسة، وهو محلل جزائري، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم السبت، أن بياني السراج وعقيلة صالح جاءا بدعم دولي، لذلك حظيا بترحيب من قبل عديد الجهات الرسمية الدولية، مضيفاً أن البيانات خطوة في اتجاه إنهاء التصعيد المسلح.

وأيد قابوسة فكرة أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة، وفق ما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وهي نقطة لم يتطرق إليها رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس فائز السراج الذي تحدث عن وجوب أن تكون سرت والجفرة مناطق منزوعة السلاح فقط.

وحول إذا كانت البيانات خطوة باتجاه إحلال السلام المؤقت أو النهائي، قال قابوسة إنه لا يوجد في السياسة حلول نهائية وإن أفضل ما هو موجود هو سلام مبني على توازن القوى نظراً للظرف الذي تمر به ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لاتوجد عللقة بين رئيس الحكومة فائز السراج ـ وعملاء الشرق …. بعد تصريحات السيسي مع الخونة علنا فالأعلام… بأن ليبيا خط احمر وتتعتبر اراضي مصرية …!!!!! والي مش عاجبه يخبط راسه عالحيط لين يطلع منه الدود ـ زي ما قال . المسلح رجب الليبي – الله يذكره بالخير ….

    رد