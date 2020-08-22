خارجية البرلمان تؤكد أهمية دور المجتمع الدولي في دعم استقرار ليبيا

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري دعم المجلس لعمل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها على جميع المسارات لدعم عودة الاستقرار إلى البلاد، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد فرصة لاستئناف الحوار السياسي وفتح ملف العدالة الانتقالية والمصالحة، والتوزيع العادل لثروات البلاد.

مشيرا إلى أن مجلس النواب ملتزم بالعمل مع دول الجوار والدول المعنية بالملف الليبي، من أجل عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية.

كما أعرب العقوري عن أهمية الجهود الدولية لدعم مجلس النواب، من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة المؤسسات والقانون، وحل المجموعات المسلحة وصولا إلى تنظيم الانتخابات.

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