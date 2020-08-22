انتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة ببني وليد

قام مكتب انتشال الجثت بالهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، اليوم السبت، بانتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة جنوبي المدينة.

وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، حاتم التويجر، إلى «بوابة الوسط»، إن مكتب انتشال الجثث انتشل الجثتين بحضور مسؤولين من جهاز الإسعاف ومديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيهم بلاغا عبر الهاتف من أحد المواطنين.

وأوضح التويجر، أن الجثتين جرى نقلهما وتسليمهما إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة، حتى استكمال الإجراءات القانونية.

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