انتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة ببني وليد

قام مكتب انتشال الجثت بالهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، اليوم السبت، بانتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونتين في وادي مقراوة جنوبي المدينة.
وقال عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، حاتم التويجر، إلى «بوابة الوسط»، إن مكتب انتشال الجثث انتشل الجثتين بحضور مسؤولين من جهاز الإسعاف ومديرية الأمن والنيابة العامة، بعد تلقيهم بلاغا عبر الهاتف من أحد المواطنين.
وأوضح التويجر، أن الجثتين جرى نقلهما وتسليمهما إلى مستشفى بني وليد العام، الذي قام بحفظها في ثلاجة حفظ الموتى بدار الرحمة، حتى استكمال الإجراءات القانونية.
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