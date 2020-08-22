الاتحاد الأوروبي يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

رحب الاتحاد الأوروبي، بشدة بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وكان عقيلة صالح وفائز السراج قد أعلنا في بيانيهما أمس الجمعة، عن وقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية في ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن هذين البيانين خطوة أولى بناءة إلى الأمام، قائلا: إن “ذلك يدل على تصميم القادة الليبيين على تجاوز المأزق الحالي ويخلق أملاً جديداً لأرضية مشتركة نحو حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد وإنهاء جميع التدخلات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد الاتحاد في بيان صدر عن ممثله السامي جوزيب بوريل اليوم السبت، تأييده لهذا الاتفاق حول المبادئ للوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في جميع أنحاء ليبيا، مطالبا بضرورة مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في البلاد، واستئناف عملية التفاوض في إطار مؤتمر برلين التي تقودها الأمم المتحدة.

وحث الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف الليبية وكل الداعمين لهم بأي شكل من الأشكال، على ترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات ملموسة على الأرض تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كجزء من المناقشات داخل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” وإعادة إطلاق العملية السياسية.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى الاستئناف الكامل لإنتاج النفط بكامل طاقتها في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع الشعب الليبي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بهدف الاتفاق على نظام عادل وشفاف تتضمن آلية توزيع عائدات النفط وتعزيز حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.

وجدد الاتحاد الأوروبي، دعمه الكامل للأمم المتحدة والليبيين في تنفيذ هذه المبادئ، مؤكدا التزامه تجاه الشعب الليبي في جهوده لإقامة دولة ذات سيادة موحدة ومستقرة ومزدهرة، وفق نص البيان.

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