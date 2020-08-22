رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان يرحب ببيانات وقف إطلاق النار

رحب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي، بالبيانات المتبادلة الصادرة لإعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، والاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته، حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين، موضحا أن الخطوة المرتقبة هي بدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

العريبي استبعد أن يكون بيان السراج مناورة سياسية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيبدأ برعاية الاتفاق بين الطرفين للوصول إلى حل سلمي يحقق الاستقرار في البلاد.

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