تجمع الوسط النيابي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار 

رحب تجمع تيار الوسط النيابي بإعلان وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي، مبديا ارتياحه من التقارب والخطاب الإيجابي بين الطرفين.

التجمع وفي بيان له دعا أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية عاجلة لإعادة توحيد المجلس، مؤكدا على أهمية العودة إلى الحوار المباشر بين مجلسي النواب والدولة، وضرورة التفاف كافة القوى السياسية الفاعلة حول الثوابت الوطنية وجهود التسوية، كما حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على دعم إعلان وقف القتال وإنهاء الانقسام.

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