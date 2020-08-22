مليشيات «الوفاق» تقتحم منازل أهالي الإصابعة وتقتل أحد المواطنين وتختطف آخرين

أقدمت عناصر من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق على ارتكاب جرائم واعتداءات على عدد من أهالي منطقة الإصابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وأفاد عدد من شهود العيان لصحيفة «الساعة 24» أن المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قتلت مواطنا يدعى «ناصر غيث» وأصابت آخر خلال اعتداءات قامت بها المليشيات الموالية لحكومة الوفاق على أبناء منطقة الأصابعة .

وأكد شهود العيان أن مليشيات مسلحة مدعومة بالمرتزقة السوريين موالية لحكومة الوفاق اقتحمت عددا من منازل الأهالي في منطقة الأصابعة واختطفت عدداً من الشباب.