ليبيا الان

مليشيات «الوفاق» تقتحم منازل أهالي الإصابعة وتقتل أحد المواطنين وتختطف آخرين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقدمت عناصر من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق على ارتكاب جرائم واعتداءات على عدد من أهالي منطقة الإصابعة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وأفاد عدد من شهود العيان لصحيفة  «الساعة 24» أن المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قتلت مواطنا يدعى «ناصر غيث» وأصابت آخر خلال اعتداءات قامت  بها المليشيات الموالية لحكومة الوفاق على أبناء منطقة الأصابعة .

وأكد شهود العيان أن مليشيات مسلحة مدعومة بالمرتزقة السوريين موالية لحكومة الوفاق اقتحمت عددا من منازل الأهالي في منطقة الأصابعة واختطفت عدداً من الشباب.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الليبيين مازالوا بعيدين عن الحل الجذري لمشكلة المليشيات الارهابيه التي تعيث فسادا في الغرب الليبي فالحل يكمن في تكاتف جهود جميع المدن والأنضمام للجيش الوطني لإزاحة مليشيات مصراته عن المشهد وأجتتثاثها من علي الارض وعلي أبناء المدن التي تضررت كثيرا وتآذت من مليشيات مصراته الأنخراط في الجيش الليبي وتدعيم صفوفه وخاصه مدن تاورغاء وورشفانه وبني وليد ويجب ان يكون لكم دافع بمناسبه مرور مئة عام علي تفكيك أول مليشيات مصراته التي عرفها الليبيين التي تهورت العام 1920 وشنت هجوم علي بني وليد فوجدت أمامها هبة آهالي بني وليد علي قلب رجل واحد فأندحروا المصاريت وتشتتوا شر تشتيت فأستسلم ثم ذبح رمزهم الذين كانوا ولازالوا يدعون بأنه مجاهد ولكنه لم يقتل الا العرب الليبيين أما إيطاليا فكان عليها بردا وسلاما وانتهت علي تخوم بني وليد كل طموح المصاريت بأن يتزعموا ليبيا وعادت مصراته بعد تلك الهزيمه الي أن تكون مدينه حضاريه تنشط بها التجاره والعلم والأدب والفقه الديني وتركت عنها تلك الأحلام الهوجاء وتلك الأماني العوجاء ولكن بعد سقوط نظام القذافي بفعل ثورة فبراير التي خطط لها ليفي ونفذها حلف الناتو بأستعماله بعض البيادق من الليبيين وما أحجنا اليوم الي القضاء علي الارهاب الذي تتزعمه مصراته وما اجوجنا ان تعود منارة علم وفقه ديني وتترك طيش اللئام وتعيش مع باقي الليبيين في سلام

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