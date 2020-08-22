رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة المالية والتخطيط

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة المالية والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده في بنغازي مع وكيل عام الوزارة والمكلف بتسيير أعمالها أمراجع غيث.

الاجتماع تناول عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية، حيث أكد الثني على ضرورة تقديم الوزارة تقريرا حول المصروفات للنصف الأول من العام الحالي.

كما بحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام القادم، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية.

هذا ووجه رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم، تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماعه مع وكيل عام وزارة المالية المكلف بتسيير الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

رئيس الحكومة أكد على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.

كما ناقش الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي – جردينه – سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.

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