رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل وزارة المالية والتخطيط

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على سير عمل وزارة المالية والتخطيط، وذلك خلال اجتماع عقده في بنغازي مع وكيل عام الوزارة والمكلف بتسيير أعمالها أمراجع غيث.
الاجتماع تناول عمل الوزارة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الموارد المالية، حيث أكد الثني على ضرورة تقديم الوزارة تقريرا حول المصروفات للنصف الأول من العام الحالي.
كما بحث الاجتماع آليات وضع مقترح الميزانية العامة للعام القادم، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية.
هذا ووجه رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم، تعليماته بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع بلدية بنغازي، وذلك خلال اجتماعه مع وكيل عام وزارة المالية المكلف بتسيير الوزارة أمراجع غيث، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.
رئيس الحكومة أكد على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع ببلدية بنغازي، والتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط لتوفير التغطية المالية الخاصة بهذه المشاريع.
كما ناقش الاجتماع مشروع تعبيد طريق بنغازي – جردينه – سلوق، وتجهيزها بالإنارة، وكذلك أعمال التطوير والصيانة بالمدخل الشرقي للمدينة.
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