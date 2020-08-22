وينر: حرمان الليبيين من الكهرباء والغذاء أمر سيء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، أن النفط ملك لجميع أطياف الشعب الليبي، موضحًا أن حرمانهم من فوائده؛ مثل الطاقة الكهربائية والغذاء والأدوية والسلع الطبية الأساسية، يعد أمرًا سيئا للبلد بأكمله.

وينر قال ، في تغريدة له، تعليقًا على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبادرتي وقف إطلاق النار من قبل طرفي الصراع، وبالتحديد حول أهمية عودة إنتاج وتصدير النفط، إن هناك ما يكفي لرعاية الجميع بالقيادة الجيدة، والتسوية، وإزالة القوات الأجنبية.

وعبّرت رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، واللذين دعيا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية.

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