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انفوجراف.. بالأرقام إحصائيات فيروس كورونا فى ليبيا منذ انتشاره حتى اليوم السبت

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة صحة الحكومة الليبية إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره فى ليبيا، سواء حالات الإصابة أو إصابات المخالطين أو الوفيات.

وقالت الوزارة فى بيان، إجمالى الاصابات : 10121، والحالات النشطة : 8888، حالات التعافي : 1053، اجمالي الوفيات : 180، اجمالي الإصابات الصفرية الجديدة : 5172، إجمالي الاصابات المخالطة : 4949، متابعة، ولأول مرة عدد الاصابات الجديدة يفوق عدد المخالطة.

وتابعت الوزارة، نسبة التعافي : 10.4%. ، نسبة الوفيات : 1.7 %. ، وأعلى تسجيل اصابات : 489 فى 18 اغسطس، وأعلى حالات تعافي : 46 فى 15 أغسطس ، وأعلى تسجيل وفيات : 10 فى 10 أغسطس ، وأعلى نسبة عينات سلبية : 2943 فى 18 أغسطس، إجمالى عدد العينات منذ بداية الجائحة : 107398، و السلبيه منها : 97277، والإيجابية : 10121، وإجمالى نسبة الايجابية مقارنة بالسلبية : 9.4% .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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