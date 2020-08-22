الدرسي: إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن الأطراف الليبية خطوة ممتازة ويباركها البرلمان

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن الأطراف الليبية بالخطوة الممتازة التي يباركها البرلمان.

الدرسي أكّد في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” المصرية على أنّها بداية جيّدة للمفاوضات، وإبداء حسن النية سينجح في دفع الحلّ السياسي للأمام.

وشدّد على ضرورة إعادة الثقة بين الجانبين والتي أصبحت شبه منعدمة جرّاء الأحداٹ الأخیرۃ والتي تستوجب عدّۃ خطوات، منها إعادۃ الروح لمجلس النواب وترمیمه وإصلاحه من الداخل بعودۃ المنشقین والمقاطعین بحیث یکون برلمانًا لکلّ اللیبیین؛ لأنّه ببساطة ھو الجسم الوحید الجامع والممثل لکلّ اللیبیین باعتبارہ آخر جسم منتخب من الشعب.

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