إشهار منتدى تنمية قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة في صبراتة

نظم المنتدى العام لتنمية القدرات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صبراتة احتفالية بمناسبة اختتام دورة القدرات الفنية للمتدربات على الأشغال اليدوية تحت شعار “إن إعاقتي لن تقف أمام نجاح موهبتي”.

وتوّجت احتفالية اختتام دورة القدرات الفنية بإعلان إشهار المنتدى العام لتنمية القدرات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون مقره في صبراتة.

وحضر الاحتفالية مدير فرع الساحل الغربي للخيالة والمسرح والفنون، ومدير الشؤون الاجتماعية في صبراتة، وعدد من مديري مكاتب الخيالة والمسرح في المنطقة الغربية، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت الاحتفالية عديد الكلمات كما تم افتتاح معرض للمشغولات اليدوية من الخياطة والصوف والتريكو، كما تم توزيع شهادات المشاركة لعدد من المتدربات بالدورة التدريبية وشهادات الشكر والتقدير لمن ساهموا في إنجاح المنتدى العام وتذليل الصعاب لإقامته على الوجه الأمثل.

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