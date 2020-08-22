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الصلابي: الليبيون الأحرار عرفوا كيف يتصدون للإستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعومة من العصابات الإبليسية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكّد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية، وعضو الأمانة العامة للاتّحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب العربية، أن اتّفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه “الأطراف الليبية المتحاربة” يحقق مصلحة شرعيّة تحفظ الدماء، كما أنه يحقق مصلحة وطنية باعتباره خطوة أولى في طريق المصالحة الوطنية.

الصلابي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في بيانين متزامنين، وما تضمّنه من التوافق على عدد من المبادئ المشتركة خطوة في الطريق الصحيح.

وقال: “لا شكَّ أنّ وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، هو الخطوة الأسلم، ليس فقط لأنّها تحقق مطلبًا شرعيًا يتمثّل في حفظ دماء الليبيين، وإنّما لأنّها المقدّمة الضروريّة لأيّ حوار سياسيّ يروم بناء الدولة المدنية”.

كما دعا عقلاء ليبيا من مختلف ألوان الطيف الوطني الذين اتصفوا ببعد النظر إلى تغليب المصلحة العامة على الطموحات الشخصية والحزبية الضيقة، وأن يساهموا مساهمة جادّة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأضاف: “كما أنني أتوجه بالخطاب إلى أبناء ليبيا الأحرار الذين عرفوا كيف يتصدون للاستبداد والدكتاتورية الغاشمة المدعومة من خلف الحدود من الأنظمة الظلامية والعصابات الإبليسية وأعداء القيم الإنسانية، أن يكونوا على أتمّ الاستعداد لإحلال السلام والمصالحة والتصدي للمخاطر التي تحيط ببلادهم”.

واختتم حديثه بالقول: “الشعب الليبي فيه من الكفاءات ما يمكنه من إدارة حوار وطني من شأنه أن يفرز قيادات تاريخية قادرة على إنجاز المصالحة الوطنية التي هي الركيزة الأساسية لأي بناء ديمقراطي سليم” على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الصراصير بدت تطلع من الفونية واحد واحد شوية ثانية الصرصور دوغة والصرصور كعوان بيطلعوا يدربكوا ويغنوا ويرقصوا

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  • انتخبنا جبريل كفاءه وعلم ماشالله الله يرحمه وحاربتوه ودمرتو المطار ، برا ياجاهل كمل حياتك في عصر الجاهليه مع اللي عايش في تركيا وبلحاج وباقي الجاهليه.
    اطلعو من ليبيا تتهنا تقعدو فيها نحاربوكم بالواحد وعارفين كل حد وين ساكن وكل شي علي كل واحد فيكم ياجماعه السوابق متنسوش مطلوبين للعداله في امريكا والعداله في ليبيا الجديده

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  • مثل اى اخوانى حقير يقلب الامور عكس الحقيقة فالخونة الذين باعوا الوطن وجلبوا نفايات ارهابية تحارب الجيش الوطنى من خيرة ابناء الشعب الليبى ولكن الرد على الشيطان الصلابى من الصادق الامين رسولنا الكريم فى حديث شريف يحدد مصير اسطنبول مسقط راس الدجال اردوغان سيفتحها جيش المسلمين بلا قتال ويقتسمون غنائمها ويخرج الشيطان هناك بكذبة ان الدجال ظهر فى بلاد المسلمين فيتركوا الغنائم ويتركوا تركيا مما يدل على هلاك الجيش التركى فى الحرب مع المسلمين وان اسطنبول ارض كفر وارض الشيطان لوجود امثاله من الاخوان وسانقل رأى العلماء ليفحموك يااخوانى ياحقير
    فقد روى أحمد في مسنده والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني عن أبي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتاباً قال: فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولاً قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولاً، يعني قسطنطينية. وفتح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتح، وأما فتحها بدون قتال فلم يقع بعد، قال الشيخ أحمد شاكر: فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم، ثم هي خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وذلك في آخر الزمان كما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق فإذا جاؤوها نزولوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها -قال ثور وهو أحد رواة الحديث -لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون.

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