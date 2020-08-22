ليبيا الان

جهود توعوية تستهدف مزارعي التمور في تراغن

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مع اقتراب موسم التمور، قامت منظمة ليبيا للزراعة، بجولة تفقدية لدعم المزارعين في تراغن وتقديم الدعم والمشورة لهم في مكافحة الآفات وتحسين جودة المحصول.

وجاءت زيارة المنظمة برفقة مندوبي المنظمة في بلدية تراغن، وعدد من المهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع، والمهتمين بزراعة شجرة النخيل واستثمارها.

وتأتي الزيارة في إطار توعية المزارعين بأهمية زراعة شجرة النخيل وأهم الطرق للعناية بها للرفع من مستوى إنتاجيتها ولمكافحة الآفات التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومنها الحشرة القشرية الخضراء ما تسبب في إتلاف عدد كبير من أشجار النخيل وانخفاض إنتاج أعداد أخرى

وكانت عدد من البلديات والمناطق في الجنوب هدفا للزيارات من أجل رفع مستوى ثقافة المزارع وتقديم النصح والمشورة فيما يخص الآفات التي تصيب شجرة النخيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • في برنامح ـ اسمه أمواج الخير ـ كويس للتوعية فالموسم هذا للاعلام المحلي ـ وموسم تربية التربة ـ يقدم فيه ـ خالد السويح تقريبا ..للارشيف الاعلامي المحلي الليبي.

    رد