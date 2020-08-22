جهود توعوية تستهدف مزارعي التمور في تراغن

مع اقتراب موسم التمور، قامت منظمة ليبيا للزراعة، بجولة تفقدية لدعم المزارعين في تراغن وتقديم الدعم والمشورة لهم في مكافحة الآفات وتحسين جودة المحصول.

وجاءت زيارة المنظمة برفقة مندوبي المنظمة في بلدية تراغن، وعدد من المهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع، والمهتمين بزراعة شجرة النخيل واستثمارها.

وتأتي الزيارة في إطار توعية المزارعين بأهمية زراعة شجرة النخيل وأهم الطرق للعناية بها للرفع من مستوى إنتاجيتها ولمكافحة الآفات التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومنها الحشرة القشرية الخضراء ما تسبب في إتلاف عدد كبير من أشجار النخيل وانخفاض إنتاج أعداد أخرى

وكانت عدد من البلديات والمناطق في الجنوب هدفا للزيارات من أجل رفع مستوى ثقافة المزارع وتقديم النصح والمشورة فيما يخص الآفات التي تصيب شجرة النخيل.

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