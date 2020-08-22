ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ المرج |

22 August, 2020

تم اليوم السبت ،إعدام عدد من شيش ( الأرقيلة) وعددها (100 شيشة) من قبل مركز مركز شرطة المرج المدينة والتي تم ضبطها في عدد من المقاهي وأماكن تجمعات يتخذها بعض المواطنين كـ مقاهي وتعد مخالفة لتعليمات إغلاقها طيلة (24) ساعة وفقاَ لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتي تعد احدي وسائل انتقال فيروس كورونا .

و دعت المديرية أصحاب المقاهي التعاون مع رجال الأمن والإلتزام والتقيد بتعليمات الإقفال التي صدرت عن الغرفة الأمنية المشتركة المرج كما لن تتهاون الغرفة الأمنية المشتركة المرج في تنفيذ القانون والضرب بيد من حديد كل من يخالف الإجراءات الاحترازية ضد خطر انتشار وباء كورونا وستكون بالمرصاد لكل المخالفات .