ضبط شخصين سرقا كمية من الذهب في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، عن ضبط شخصين سرقا كمية من الذهب من أحد المنازل في مدينة بنغازي.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إنه تمكن من ضبط كل من (م.ض.ص) و(ع.ع) ليبيين الجنسية في محطة الركوبة العامة وسط بنغازي، بعد ورود معلومات عن سرقة كمية من الذهب من أحد المنازل في مدينة بنغازي، وبعد جمع الاستدلالات والتحري ودقة المعلومات، تم ضبط المتهمين اللذين كانا في طريقهما لعبور الموت بوعود من تاجر بشر بالمنطقة الغربية قرر مشاطرتهم الذهب، مُقابل إرسالهم بحراً لأوروبا.

وبحسب البيان، اعترف الشابان بالتُهم المنسوبة إليهما وضبط كامل الكمية بحوزتهما، فيما تم استدعاء العائلة وتسليمها كامل مُقتنياتها من الذهب بمُستند تسليم واستلام، وإحالة المُتهمين إلى جهات الاختصاص.

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