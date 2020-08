أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت عن ترحيبها بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وهم، محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون، من جامايكا، وشالوكا بياني، من زامبيا والمملكة المتحدة .

وقالت البعثة الأممية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هذا التعيين جاء في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة، مؤكدة على دعمها لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية سنة 2016.

ودعت البعثة الأممية الأطراف الليبية المعنية بتقديم التعاون الكامل مع

فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات

وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا، بحسب تعبيرها.

The post البعثة الأممية: نرحب بتعيين 3 محققين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24