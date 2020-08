النجار: حملات توعية مجتمعية بفيروس كورونا تبدأ من مصراتة وتنتقل لكل المناطق الساخنة

كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بدر الدين النجار، عن

بدء حملة توعية مجتمعية بهدف الحد من

انتشار الأمراض لا سيما فيروس كورونا، ودعم البلديات التي تتزايد بها الحالات.

وبيّن أن الانطلاقة ستكون من بلدية مصراتة، ثم يتم الانتقال إلى البلديات

التي بها أعداد متزايدة، مثل بلدية طرابلس وسوق الجمعة، وبوسليم، وحي الأندلس،

وبعد ذلك الانطلاق لكل المناطق الساخنة.

وأوضح النجار أن

الغرض من الحملة هو التقليل من انتشار المرض، وأعداد الحالات، وذلك من

خلال التوعية المجتمعية، وتحفيز الناس على اتباع الضوابط الصحية، للتعايش مع الفيروس،

سواء كان في المحلات، أو منع التجمعات، ودعم فرق الرصد والتقصي”.

وبين أن الهدف هو ، تقليل وصول

الحالات إلى مراكز العزل، لتوفير الرعاية، والتقليل من انتشار المرض، والحد من

إصابة حالات أكثر.

