الخارجية الصومالية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الخارجية الصومالية، السبت، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير

المعتمدة ومجلس النواب وقف إطلاق النار في البلاد، معتبرة إياه “تمهيد لإنهاء

الصراع” في ليبيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “وقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية

السياسية للوصول إلى حل دائم مشترك، يمهد الطريق لإنهاء الصراعات في البلاد ما

يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي”.

واعتبرت أن قرار وقف إطلاق النار “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

ودعت الخارجية الصومالية، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق

النار حفاظا على وحدة وسيادة بلادهم، والعمل بمساعدة الأمم المتحدة على طي صفحات

الخلاف.

