قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خالد عكاشة، السبت،

إن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا بداية لانتهاء كامل مظاهر الفوضى المسلحة وتكوين

مؤسسات ليبية، مؤكدا على ضرورة أن تكون المليشيات المسلحة خارج المشهد الليبي.

وأكد عكاشة في تصريحات إعلامية، على ضرورة الحل السياسي والدخول في عمليات

سياسية توفر الأمن والاستقرار في لبييا بعد بيانات وقف إطلاق .

وأوضح عكاشة، أن مصر تشعر بقدر من التفاؤل لأن اتفاق وقف إطلاق النار في

ليبيا جاء بناء على مبادرة إعلان القاهرة من أجل عودة القرار الليبي إلى الليبيين

وتكوين دستورًا جديدًا للبلاد.

وأضاف عكاشة أن

ليبيا تحتاج إلى صدق النوايا خلال تلك الفترة التى ستكون انتقالية، مطالبا أن تدار

تلك الفترة بكل أشكال النزاهة السياسية من جميع الأطراف.

ودعا عكاشة الشعب

الليبي إلى استثمار حالة التركيز الدولي على ليبيا من أجل إعادة الاستقرار إلى

ليبيا.

وأوضح عكاشة أنه

هناك نقطة شديدة الأهمية في اتفاق وقف إطلاق النار بشأن إدارة العوائد النفطية

لصالح الشعب الليبي، مبينا أنه يجري الانفاق من هذه العوائد في مسارات لا تخدم

ليبيا منها الانفاق على المليشيات والمرتزقة والكيانات غير الشرعية وأن يحظى الانفاق

على الرقابة الدولية.

وأكد عكاشة أن

مصر لا زالت على أهبة الاستعداد لأي شكل من الالتاف أو المناورة أو محاولة إجهاد

اتفاق إطلاق النار في ليبيا من جانب الميلشيات المسلحة.

The post عكاشة: لا بد من وضع الميليشيات المسلحة خارج المشهد الليبي لإنهاء مظاهر الفوضى appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24