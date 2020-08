أعلنت مديرية أمن المرج ،السبت، إعدام عدد من الأراجل تم ضبطها في عدد من

المقاهي ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”

فيديو لعملية إعدام عدد من شيش الأراجل التى تم ضبطها في عدد من المقاهي وأماكن

تجمعات تستخدم كمقاهي من قبل بعض المواطنين .

