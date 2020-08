الهلال الأحمر بني وليد: العثور على جثتين في وادي مقراوه

أعلن الهلال الأحمر فرع بني وليد، السبت، العثور على جثتين في وادي مقراوه.

وقال الهلال في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”

إنه بعد اتصال هاتفي بمكتب انتشال الجتت بالهلال الأحمر فرع بني وليد بوجود جته في

وادي مقراوه قام الفريق بالتنسيق مع النيابة ومديرية الأمن بني وليد بالانتقال إلى

المكان المعلوم .

وأوضح الهلال أنه تم العثور على جتتين داخل القبر، مضيفا أنه تم نقلهما الي دار الرحمة بمستشفى بني وليد.

