وزيرا خارجية مصر وألمانيا يرحبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، آخر التطورات الخاصة بالملف الليبي، ورحب الوزيران بوقف إطلاق النار.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، إن الاتصال تناول الترحيب بالبيانيّن الصادريّن عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤخراً لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وبحسب حافظ، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من تلك الخطوة الهامة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار، وتُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الهدّامة في ليبيا، وتحقق طموحات الشعب الليبي وتحفظ مقدراته.

وأمس الجمعة، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بيانين، الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.