العوامي: استمرار التجمعات والمناسبات سيؤدي إلى وضع كارثي في بنغازي

قال مدير مكتب الإعلام والتوعية في الخدمات الطبّية بنغازي، أحمد العوامي، إن

تسجيل بنغازي أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا والذى بلغ 71 حالة أمر مقلق خاصة

وأن عدد العينات ليست كثيرة.

وأضاف العوامي في تصريحات صحفية، أن الغرفة

المركزيّة حذرت أكثر من مرّة من الانتشار المحلي لكورونا، مبينا أن انتشار فيروس

كورونا في بنغازي أكثر مما هو عليه حاليًا خاصة في ظل تسجيل20 حالة وفاة بالبلدية.

وأوضح العوامي أن معمل فحص فيروس كورونا مستقلّ، مؤكدا أنه يعاني من نقص

المشغّلات لفيروس كورونا من حين لآخر.

وشدد العوامي على ضرورة الوعي بين المواطنين والابتعاد عن التجمعات لأنّها

تعتبر أكبر ناقل لكورونا.

وحذر العوامي من أن استمرار التجمّعات والمناسبات سيؤدي إلى أن يكون الوضع داخل المدينة كارثيا، موضحا أن كلما زاد الانتشار زادت الحالات الحرجة.

وطالب العوامي بضرور زيادة الجانب التثقيفي بشكل مباشر أو من خلال وسائل

الإعلام.

