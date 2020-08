بلدية طرابلس تطالب المواطنين باتباع إجراءات الوقاية من كورونا

طالبت بلدية طرابلس المركز، السبت، المواطنين القاطنين في كل من سيدي خليفة

وشارع الزاوية وبن عاشور وزاوية الدهماني باتباع كافة الإجراءات الوقائية نظراً

لارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بهذه المناطق.

كما طالبت البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” بالالتزام بارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي، مؤكدة على عدم اقامة الأفراح والمآتم في هذا الوقت الخطير والحرج والاكتفاء بتقديم واجب التهنئة أو العزاء من خلال المكالمات الهاتفية.

